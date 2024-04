Fribourg: Une nouvelle arnaque téléphonique prend de l’ampleur

APPELS FRAUDULEUX. Vous décrochez et une voix artificielle vous annonce que votre carte d’identité a été utilisée pour commettre des délits. Si vous avez reçu ce type d’appels téléphoniques ces dernières semaines, il n’y a pas de doute: c’est bel et bien une arnaque. Contactée, la Police cantonale fribourgeoise apporte des précisions sur le sujet.

Selon elle, vos informations et vos documents personnels sont les cibles principales des arnaqueurs, dont le pays de résidence n’a pour l’instant pas été identifié. Leur méthode est la suivante: «Si la personne appelée procède à la manipulation demandée par la bande enregistrée, par exemple “tapez 1 ou 2”, l’appel est dévié vers un vrai interlocuteur qui va dérouler son scénario afin d’obtenir des renseignements personnels», détaille la police cantonale.

Mais comment ces personnes ont-elles obtenu les numéros? Selon les forces de l’ordre, la provenance pourrait être multiple. Si une fuite de données peut en être la cause, notamment depuis des sites demandant une inscription, les appels au hasard générés par ordinateur ne sont pas à exclure.

A la réception de ces appels, la police conseille à la population de «raccrocher le plus vite possible», «de ne divulguer aucune information personnelle», en plus «de signaler la tentative de fraude». GB