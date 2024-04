L’abbé Dunand nommé vicaire général

ÉGLISE. Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a nommé un nouveau vicaire général: Jean-Claude Dunand, 67 ans, entre en fonction le 1er mai, pour un mandat de cinq ans. Le diocèse compte déjà deux vicaires généraux, actuellement absents: «L’évêque auxiliaire, Mgr Alain de Raemy, nommé ex officio, est aujourd’hui administrateur apostolique du diocèse de Lugano, tandis que Mgr Bernard Sonney, nommé en 2021, s’est lui-même mis en retrait en septembre 2023, le temps de la résolution d’une enquête préliminaire», précise le communiqué de presse du diocèse. Actuel curé modérateur à Nyon, l’abbé Dunand a passé douze ans en Gruyère, de 2002 à 2014, comme curé modérateur du secteur de la Part-Dieu, puis de l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion à Bulle et environs, et comme…