Le canton de Fribourg aide neuf projets novateurs en matière agroalimentaire

Le canton de Fribourg a décidé de soutenir neuf projets novateurs en matière agroalimentaire. Il déboursera 475 000 francs cette année.

AGROALIMENTAIRE. La stratégie agroalimentaire du canton Fribourg Agri & Food passe par le soutien à neuf projets novateurs en 2024, pour un montant total de 475 000 francs. Cette aide se concrétise de deux manières: un chèque à l’innovation de 15 000 francs pour des initiatives en phase de démarrage et un soutien à des projets systémiques, plus avancés dans leur développement. «Ceux-ci sont dotés de 100 000 francs chacun et sont en général attribués à un consortium comprenant au moins une entreprise fribourgeoise», précise Mathilde Delley, coordinatrice générale de Fribourg Agri & Food.

Potentiel du petit-lait

Dans le domaine de la valorisation de la…