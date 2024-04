SKI ALPIN. Cinq espoirs de la région poursuivront leur rêve de carrière au Centre national de performance à Brigue (VS) la saison prochaine. Il s’agit de Gaëtan Roulin, Romain Monney et Hector Bielmann du Ski-club La Berra, de Théo Bourloud du Ski-club Châtel-Saint-Denis et de Camille Jacqueroud du Ski-club Edelweiss Jaun. A noter enfin le retrait du Rochois Jan Gaillard qui, faute de résultats, a décidé de «mettre un terme à cette très belle aventure débutée il y a plus de treize ans». QD