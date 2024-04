Luc Savary, le dernier taxidermiste de la Gruyère

Il redonne un peu de vie à l’animal mort. Depuis plus de quarante ans, Luc Savary exerce son art de taxidermiste à Sâles, le dernier en activité en Gruyère. Atteint de la maladie de Lyme, il songe toutefois à mettre la clé sous la porte.

PHILIPPE HUWILER

À l’instar de la channe valaisanne ou des médailles de tir, l’animal naturalisé a tendance à déserter la décoration des logements modernes. Le traditionnel écureuil ou l’oiseau «empaillé» – comme on disait autrefois – ne fait plus guère recette qu’auprès des chasseurs, des collectionneurs, des musées et de quelques privés.

Cette baisse d’engouement pour la taxidermie n’a pourtant pas découragé Luc Savary, qui exerce son art depuis plus de quarante ans. Dans son atelier à Sâles, non loin de la ferme familiale où il est né en 1961, il nous…