Moins de primes maladie et plus de salaire

MANIFESTATION SYNDICALE. La traditionnelle manifestation syndicale du 1er Mai se tiendra à la place Georges-Python à Fribourg. «La place sera occupée dès 15 h par les salariés. Une manifestation est prévue dès 18 h et sera précédée de diverses prises de parole», annonce le comité du 1er Mai - Fribourg dans un communiqué. Deux revendications principales sont annoncées. En lien avec la votation du 9 juin prochain, un appel à stopper la folie des primes maladie est lancé. «Après le succès de la 13e rente, nous aurons l’occasion de donner un coup de frein à cette facture qui pèse lourd et fragilise les budgets.» En parallèle, les syndicats et diverses organisations politiques demandent une augmentation des salaires, pour éviter une diminution du pouvoir d’achat. XS