Panne du réseau mobile dans la vallée de l'Intyamon

Vous avez besoin de passer des appels urgents depuis la vallée gruérienne de l’Intyamon? Utilisez votre téléphone fixe ou rendez-vous «au point de rassemblement d’urgence situé à l’administration communale de Bas-Intyamon» ou autres points d’Albeuve, Grandvillard et Enney informent l’application IGruyère et Alertswiss. Les réseaux de téléphonie mobiles 3G et 4G rencontrent actuellement une panne.

Geoffroy Brändlin