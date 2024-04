Résultat moins bon pour la Landi Romont en 2023

ROMONT. Les records de la cuvée 2022 n’ont pas été égalés l’année dernière. Mercredi à Dompierre, à l’occasion de la 133e assemblée générale de la Landi Romont, le président Pascal Panchaud et le gérant de la société coopérative Christian Demierre ont, en effet, annoncé une diminution du chiffre d’affaires en 2023. D’un montant de 19,5 millions de francs, celui-ci était de 21,5 millions lors du dernier rapport. Plusieurs raisons sont évoquées par le gérant pour expliquer cette différence. «Il faut d’abord rappeler que l’exercice 2022 était exceptionnel. Une baisse des prix dans les secteurs de l’essence, des engrais et une nouvelle comptabilisation de la loterie ont provoqué un manque à gagner de 1,2 million.» Une baisse de la fréquentation constatée à Romont et ailleurs est également…