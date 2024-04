Née Risse

LA ROCHE

Simone Waeber s’est endormie paisiblement le jeudi 28 mars, dans sa 84e année. Une cérémonie de recueillement a eu lieu le lundi 1er avril en l’église de La Roche.

Simone est née le 9 janvier 1941 à La Roche dans la famille de Caroline et Joseph Risse. Fille unique, elle a vécu toute sa vie dans sa commune de naissance. Après sa scolarité obligatoire, elle a travaillé à l’usine Scherly. Simone a également été aide de cuisine au restaurant des Montagnards, à La Roche. D’ailleurs, c’est à cet endroit qu’elle a rencontré son futur époux, Frédy Waeber, de Treyvaux. Le mariage de Simone et Frédy fut célébré en 1966. Peu de temps après, Simone donnera naissance à trois garçons: Christian, Daniel et Claude. Ces trois enfants dont des jumeaux lui donnèrent 9 petits-enfants et…