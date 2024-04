Une organiste virtuose venue de Corée du Sud

CHARMEY. Dans le cadre de sa série internationale de concerts, l’association Jeux d’orgues accueille Kumi Choi ce samedi à l’église de Charmey (19 h 30). Née à Séoul en 1990, elle est considérée comme «l’une des jeunes organistes les plus brillantes d’Asie», indique le communiqué de presse. Son programme comprend des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Nicolas de Grigny et Josef Rheinberger. Première femme depuis 1985 à remporter le prestigieux Concours international d’orgue de Saint-Albans (en 2019), Kumi Choi a étudié dans sa ville natale, puis au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et à la Schola Cantorum Basiliensis, à Bâle. EB