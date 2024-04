Urgence médicale: L’Etat de Fribourg étoffe sa campagne de prévention dans 10 nouvelles langues

Pharmacie? Urgences? Médecin de famille? Permanence? En novembre, la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), l’hôpital fribourgeois (HFR), la Société des pharmaciens fribourgeois et Médecin Fribourg avaient lancé une campagne pour guider la population en cas d’urgence médicale. Sa documentation est désormais aussi disponible sur www.fr.ch/urgence en albanais, arabe, espagnol, farsi, pachto, portugais, russe, tigrigna, turc et ukrainien, ainsi qu’en langage simplifié français et allemand.

Intitulée «Que faire en cas d’urgence médicale: Le bon comportement au bon moment», l’action vise à améliorer la visibilité des nouveaux numéros de la garde médicale et des pharmacies de garde, ainsi que préserver le bon fonctionnement des urgences, rappelle la DSAS dans un communiqué.

Depuis son lancement, les appels pour le numéro unique des pharmacies de garde (0900 146 146) ont augmenté de 50%. Une hausse des appels est également constatée du côté de la garde médicale (0800 170 171) avec 2775 appels en décembre contre 1504 en novembre. Elodie Fessler