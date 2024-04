Zrügg i d’Zuekunft pour une star (ou non) de la chanson

Mes chats, ma télé et moi

Produite par la SRF, la série suisse Mindblow suit les voyages dans le temps d’un jeune musicien qui, selon les réalités, est une star ou un loser. Si elle prête à sourire parfois, le résultat est plutôt réussi.

VEDETTE. En 2004, le film L’effet papillon avait traumatisé toute une génération. Le jeune Ashton Kutcher retournait dans son passé pour tenter d’éviter un drame. Avec pour effet une nouvelle réalité encore plus dramatique. Et plus il tentait de modifier les choses, plus les situations empiraient. Un film dérangeant, assez fascinant, de ceux qui trottent dans la tête longtemps encore après leur visionnage.

Impossible de ne pas y penser en découvrant la série suisse Mindblow, produite par la SRF et diffusée mardi dernier et ce soir sur RTS 2 (elle est à…