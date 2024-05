«Cravacher pour se sauver»

Le TC Bulle accueille Nyon, ce samedi au Centre de tennis. Dès 12 h, les hommes du capitaine Sabri Jouilli tenteront de grappiller quelques unités face à l’ogre leader du groupe 1 de Ligue nationale B. «Je ne vois pas comment on peut gagner cette confrontation. Nyon possède un budget six fois plus gros que le nôtre», note le technicien d’Avrydevant-Pont.

Bulle a récolté huit points lors des deux premières journées, s’imposant notamment à Büsingen (4-5). «Une très belle performance», insiste Sabri Jouilli. Des regrets subsistent toutefois après le revers contre Lucerne (3-6), Alejo Prado ayant hérité d’une balle de match dans le dernier simple. «On est déçus, car avoir un ou deux points en plus nous aurait donné une petite marge pour assumer une possible lourde défaite contre Nyon. Chaque…