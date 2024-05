«Nous ne jouerons pas avec la peur»

UNIHOCKEY. Organisateur des finales de la Coupe fribourgeoise, l’UHC Gruyère promet de faire vibrer le public de la salle omnisports de Bulle tout au long du week-end. Avec, en point d’orgue, la finale élite ce samedi (20 h) entre la première garniture gruérienne, pensionnaire de 2e ligue grand terrain, et Floorball Fribourg, formation de Ligue nationale B. «Finir la saison par un succès contre une équipe de ce calibre serait une fierté, souligne le capitaine, Nicolas Ruffieux. Nous voulons gagner à la maison et montrer ce que nous valons.» D’autant plus que les Sudistes avaient perdu l’an passé au même stade de la compétition face aux U21 Fribourgeois.

Mental et solidarité

Pour corriger le tir, l’UHC Gruyère pourra compter sur un mental à toute épreuve. «Nous avons un groupe qui…