Étudiants propalestiniens: L’Université de Fribourg à son tour occupée

Après Lausanne, Genève ou encore Berne, le mouvement international de boycott académique a gagné Fribourg. Ce lundi, des étudiants ont occupé le hall de PER21, un bâtiment de l’Université de Fribourg (Unifr), en signe de désaccord avec l’institution et exigeant de cette dernière une position ferme vis-à-vis d’Israël. Dans un communiqué, les acteurs, qui précisent ne pas avoir de chef ou de dirigeant, refusent de financer et de justifier «la continuité du déferlement de violence sur la population palestinienne». La manifestation, dont la durée n’a pas été spécifiée, se veut pacifique et porteuse d’un message d’espoir et d’un appel à la paix. Dans leur texte, les manifestants appellent notamment l’université à mettre fin à toute collaboration avec les institutions israéliennes jusqu’à ce…