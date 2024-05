Alcool et tabac: Comportements à risque trop répandus chez les jeunes Fribourgeois

La consommation d’alcool, de tabac et de nouveaux produits nicotiniques stagne chez les Fribourgeois âgés entre 11 et 15 ans. S’appuyant sur l’étude «Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC) réalisée en 2022 par Addiction Suisse, la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) estime que les comportements à risque sont toujours trop répandus pour cette partie de la population. Elle souhaite ainsi renforcer ses mesures de prévention.

Les résultats montrent que 21,2% des filles et 20,3% des garçons de 15 ans ont utilisé une cigarette électronique au mois une fois dans les 30 jours précédant l’enquête. Contre respectivement 16,1% et 10,9% en ce qui concerne la cigarette traditionnelle. «Cela ne représente toutefois pas de changement significatif par rapport au précédent relevé de 2018», relève la DSAS dans un communiqué. A noter que l’usage des cigarettes électroniques jetables (puffs) n’a pas été spécifiquement documenté.

Nouveau programme

Concernant l’alcool, l’étude HSBC démontre que près de 23% des jeunes de 15 ans du canton ont bu au moins une fois cinq boissons alcooliques ou plus lors d’une même occasion dans les 30 derniers jours.

Ces excès ponctuels appelés binge drinking figurent en priorité dans le nouveau Programme cantonal d’action alcool (PCAA) 2024-2028. Accepté en mars par le Conseil d’Etat, il propose 14 mesures «couvrant tant les aspects de prévention que de prise en charge de la consommation problématique d’alcool». A noter qu’il existe également un Programme cantonal de prévention du tabagisme (PCPT).

Le Service de la santé publique et le CIPRET Fribourg organisent ainsi une demi-journée d’échanges pour les professionnels le 16 mai. Elle leur permettra d'échanger «sur les enjeux et les réponses possibles aux problématiques mises en lumière par l’étude». Elodie Fessler