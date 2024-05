Anna Yva en solo au Strap

HUMOUR. Son spectacle est sous-titré «les déboires amoureux d’une chercheuse d’Amour véritable» et s’intitule Amour, glace et bon thé. On peut donc en conclure qu’il sera question d’amour dans ce one-woman-show que la Neuchâteloise Anna Yva présente pour la première fois à Fribourg, ce vendredi au Strap (rue de Morat 1). Cette «artiste thé-rapeutique», selon son communiqué de presse, «spécialiste en Amour de Soi, auteure et interprète» incarne un personnage «représentant une femme de son époque avec ses rêves et ses doutes, ses espérances et ses souffrances, ses joies et ses peines.» Réservations: Fribourg Tourisme, 026 350 11 00, www.lestrap.ch. EB