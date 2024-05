Née Charrière

BULLE

Antonie Moret s’en est allée le dimanche 19 mai, dans sa 84e année. Selon son souhait, la célébration du dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Antonie, dite Tonie, est née le 11 novembre 1940 au Clos-Pacheney, à Romanens, dans la famille de Benoît et Marie Charrière. Elle partagea son enfance avec son frère Etienne et ses sœurs Marie et Béatrice.

Elle suivit l’école primaire à Romanens, puis fréquenta l’Institut du Sacré-Cœur d’Estavayer-le-Lac. Le samedi, Antonie, jeune adolescente, s’affairait avec d’autres filles du village à décorer la grotte de Romanens. Elle fit une formation de couturière à Romanens. Elle confectionnait des uniformes pour les CFF et pour l’armée. Ce qui lui permit d’être à la maison pour ses enfants.

En 1960, elle connut…