COURSE À PIED. Jérémy Schouwey a surpris son monde dimanche au GP de Berne. Douzième en 52’08, le coureur de Neirivue a concédé à peine plus de cinq minutes au vainqueur Dominic Lobalu sur les 16,1 kilomètres du tracé. Troisième de la catégorie M30 et cinquième Suisse, il ne cachait pas sa satisfaction sur ses réseaux sociaux: «Ça a été une course exceptionnelle, si ce n’est la plus aboutie depuis que j’ai commencé ce sport.» GR