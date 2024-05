Bulle: Des travaux perturberont le trafic routier sur la rue Nicolas-Glasson

Les automobilistes habitués à circuler sur la rue Nicolas-Glasson à Bulle devront changer d’itinéraire. Des travaux de démolition privés des bâtiments 9, 11 et 11a provoqueront sa fermeture à partir du 6 mai et jusqu’à mi-juin. Elle pourra toutefois être empruntée «par les bus Mobul et par la mobilité douce», annonce la ville dans un communiqué. Conséquence collatérale: la rue de Vevey sera mise en sens unique depuis le passage à niveau et jusqu’au rond-point du jet d’eau.

La ville mettra en place une déviation par la rue Saint-Denis pour les automobilistes circulant en direction du centre-ville depuis la rue de Vevey. Geoffroy Brändlin