Bulle: Un adolescent met le feu à une voiture

Les pompiers et la police cantonale fribourgeoise sont intervenus vendredi, peu après 16 h, à la rue du Moulin à Bulle pour un véhicule en feu. Le sinistre a rapidement pu être circonscrit et personne n’a été blessé. L’enquête a mené les agents à interpeller un adolescent de 14 ans, domicilié dans la région. Ce dernier a reconnu avoir bouté le feu volontaire à la voiture. Après audition, il a été relaxé et sera dénoncé à l’autorité compétente, précise un communiqué de la police cantonale. Philippe Huwiler