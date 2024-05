C’est quoi le délire avec Mask Singer?

Mes chats, ma télé et moi

Mask Singer est un OTNI du PAF: un objet télévisuel non identifié. Ou pas tout à fait. Des célébrités se cachent dans un costume pour chanter, d’autres célébrités doivent deviner qui elles sont. Rien de plus. Et ça marche.

DERRIÈRE MON LOUP.... Et donc des célébrités acceptent d’enfiler un costume hyperkitch de léopard, de libellule, de cornet de pop-corn ou de cornichon. On leur demande de chanter tant bien que mal devant un public et trois millions de téléspectateurs, puis de dandiner du popotin face à quatre autres «célébrités-enquêteurs» chargées de deviner qui elles sont. Voilà voilà… Et tout ça, ça fait un programme en prime time sur la première chaîne de France. Bon. O.K.

Qu’on se comprenne: c’est génial que des stars ne se prennent pas trop au sérieux et…