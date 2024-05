Ce que le nouvel horaire CFF va changer pour les habitants du canton de Fribourg

Les CFF ont dévoilé ce mardi, à Fribourg, les nouveaux horaires pour la Suisse romande mis en consultation jeudi et mis en service dès décembre prochain. «Il s’agit du plus grand changement depuis Rail 2000», assurent les CFF dans leur communiqué. Plus de ponctualité, une ligne du Pied du Jura retrouvée, mais qu'est-ce que cela change pour les Fribourgeois?

Davantage de ponctualité en Suisse romande

Les trains entre Fribourg et Neuchâtel profitent dorénavant d’une cadence à la demi-heure.

Une nouvelle liaison entre Vevey et Palézieux permet aux Fribourgeois d’éviter Lausanne pour se rendre en Valais. Cela permet de gagner 7 minutes moyennant un changement supplémentaire.

Les lignes S40 et S41 entre Fribourg et Romont vont désormais jusqu’à Lausanne. Dans l’autre sens, elles prendront le relais sur la ligne S30 en direction d’Yverdon-les-Bains.

Afin de garantir les temps de parcours et la faisabilité du trafic régional, l’arrêt Matran n’est plus desservi jusqu’à la mise en service de la gare d’Avry-sur-Matran, prévu pour décembre 2025.

Les lignes de la Broye sont prolongées au-delà de Lausanne, jusqu’à Allaman. La R8 reliera donc Payerne à Allaman et la R9 Morat à Allaman.

L’IC1, s’arrêtera à Renens. Une bonne nouvelle pour les étudiants.

Des changements aussi dans le trafic régional

Ces changements ne se feront pas sans inconvénient. Ainsi, le Conseil d’Etat relève dans un communiqué que le temps de trajet entre Fribourg et Genève augmentera de 6 à 7 minutes avec l’IC1 et de 3 à 4 minutes via l’IR15. De ce fait, au niveau des TPF, les horaires de 60% du trafic de trains et bus régionaux ont dû être revus. Les trains en direction de Montbovon seront décalés de 15 minutes. Certaines correspondances ne seront plus assurées, ce sera par exemple le cas entre le RER Bulle - Palézieux et l’IR15 pour rejoindre Fribourg. Une nouvelle ligne de bus entre Châtel-Saint-Denis et Palézieux sera mise en place pour pallier ce problème.

Au niveau des bus justement, une nouvelle ligne entre La Verrerie et Châtel-Saint-Denis (via Saint-Martin) sera proposée. Patrick Biolley