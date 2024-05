Conseil d’Etat fribourgeois: Quatre ministres transpireront durant deux mois

Quatre conseillers d’Etat vont transpirer durant les deux prochains mois. Pour la huitième année consécutive, des ministres participeront à l’opération «Bike to Work» qui promeut la mobilité douce pour les déplacements professionnels. Didier Castella, Olivier Curty et Jean-François Steiert utiliseront leurs vélos tandis que Jean-Pierre Siggen se déplacera à pied. «En effet, l’action permet des équipes mixtes avec une personne à pied et les autres à vélo», souligne la chancellerie dans son communiqué.

Pour la première fois, les membres de l’exécutif participeront aux deux mois de l’opération. Ainsi, ils «veulent donner l’exemple et promouvoir non seulement une mobilité douce, mais également la santé et l’exercice physique qui peut être pratiqué au quotidien.» L’année passée, 174 collaborateurs de l’Etat de Fribourg avaient participé à l’action «Bike to Work». Au niveau cantonal, ce sont 1989 employés de 155 entreprises qui ont transpiré sur un total de 471’987 kilomètres. Patrick Biolley