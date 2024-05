FRANCE 5, VENDREDI, À 23 H 15

Tout oppose l’artiste salvadorienne Consuelo Suncín Sandoval et l’aviateur écrivain Antoine de Saint-Exupéry. Pourtant, dès leur rencontre, au cours de l’été 1930 à Buenos Aires, c’est l’évidence. Un mariage scelle bientôt leur union et Antoine embarque pour le vol le plus incertain de sa vie: aimer Consuelo et être aimé de Consuelo. Pour cette femme libre au tempérament volcanique, un long chemin de croix commence... ■