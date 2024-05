Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LE BOULANGER À BULLE, c’est maintenant une bagarre entre pétitionnaires (200 signatures) et la commune, à condition que le boulanger vienne du Valais et qu’il soit interdit de commerce au marché par la ville, malgré la qualité de son pain artisanal. La ville reste inflexible, on en a refusé d’autres, dit-elle, on refuse celui-là, il peut toujours espérer une autorisation pour l’année prochaine… (on a connu des émeutes du pain contre le pouvoir en place pour d’autres raisons).

Quand souffle le vent vilain de la rigueur administrative, barricadonsnous dans la lecture: Le fils du boulanger, du temps de Netton Bosson, c’est le titre de l’un de ses livres dont une édition est accompagnée de douze de ses dessins. Achat possible en ligne sur livre-rare-book.com au prix de…