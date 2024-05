Dans le duel des Jérémy, Hunt domine toujours Schouwey

La 48e édition de la Course des 3 ponts s’est déroulée jeudi à Broc.

Le Jurassien Jérémy Hunt s’est imposé d’un rien devant le local Jérémy Schouwey.

Le Gruérien de 32 ans court, lui, toujours après sa première victoire à domicile.

SAMUEL BOVIGNY

COURSE À PIED. Comme le veut la tradition, le jour de l’Ascension rime avec Course des 3 ponts à Broc. Et comme le veut la tradition, Jérémy Hunt s’est imposé jeudi devant le local Jérémy Schouwey. Pour la sixième fois d’affilée et malgré un tracé raccourci d’un kilomètre amputé de son passage au-dessus de la plaine des Marches (lire ci-dessous).

Pour porter leur protégé vers la victoire, les supporters brocois ont donné de la voix tout au long des 9,25 kilomètres du tracé. «Allez Jérémy!» pouvait-on entendre en soutien au coureur gruérien. Des…