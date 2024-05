Dans les communes

Chapelle

Comptes. Les 31 citoyens présents lundi soir à la salle communale de Chapelle ont approuvé à l’unanimité les comptes 2023. Celui de résultat, qui prévoyait une perte de quelque 46 000 francs, présente un bénéfice de 153 700 francs, pour un total de charges de 1,4 million. «Ce résultat est lié à des dépenses plus basses et à des impôts plus élevés que prévu», commente le syndic Claude Gremaud.

Reports. Les investissements de la commune glânoise ont également été validés. Ils se chiffrent à 121 080 francs. «La réfection partielle de la route des Chapelettes (461 000 francs) et l’étude pour le remplacement d’un collecteur d’eau (25 000 francs) ont dû être reportées à 2024.» TC