Dans les communes

Remaufens

Comptes. Le Conseil communal a accueilli 39 citoyens mercredi soir pour présenter les comptes 2023. Celui de fonctionnement affiche un excédent de revenus de 210 400 francs, pour un total des charges de 5,3 millions. Un déficit de 181 700 francs figurait au budget. «Il s’agit d’une bonne nouvelle», se réjouit le syndic Stéphane Dorthe. Cette différence s’explique par les ristournes de l’Association du CO de la Veveyse et du Réseau santé et social de la Veveyse, ainsi que par des revenus fiscaux plus importants que prévu. «Si le résultat est positif aujourd’hui, nous sommes bien conscients qu’il faut tout de même faire attention. Les années prochaines devraient être plus compliquées.» Au niveau des investissements, la commune a dépensé 1,2 million en 2023. La majorité des…