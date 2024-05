De la chanson brute et sincère

Dinaa

LES RÊVES QUI PARLENT

Demain/PIAS

Les titres donnent le ton: Mélo, Angoisse, Cauchemar, Fantôme… Dinaa n’a pas 20 ans et chante les tourments de son âge, de sa génération, avec une sincérité étonnante. Pas de faux-fuyant, rien que de l’authenticité, jusque dans la forme: «Pas d’arrangements d’autotune/Musique brute, c’est mon péché», chante-t-elle sur Mélo, qui ouvre l’album et la montre en pleine création. Ces huit morceaux sont ainsi construits dans le dépouillement, une guitare épurée, une voix cristalline, quelques chœurs… Tout est question de subtilité pour cette jeune Française, qui a grandi entre Grenoble et Toulouse, adepte d’une chanson folk où l’on croit parfois percevoir des échos de Tracy Chapman. C’est dire si c’est bien.

Ce premier disque, Les rêves qui parlent,…