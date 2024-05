Des députés inquiets pour l’avenir des finances cantonales

Le Grand Conseil s’est penché mardi et mercredi sur les comptes 2023 de l’Etat de Fribourg. Tous inquiets, les députés proposent des explications et des solutions divergentes.

XAVIER SCHALLER

COMPTES. Inquiétudes, déficit structurel, changement de paradigme… Lors du débat sur les comptes 2023 de l’Etat, mardi et mercredi, la droite a tiré la sonnette d’alarme et appelé à fixer des priorités. A gauche, on se montre également soucieux, mais en estimant que l’augmentation des revenus doit également entrer dans les discussions, et pas seulement les économies.

Les comptes 2023 ont bouclé sur un léger bénéfice de 0,2 million de francs. Mais pour couvrir les 4,22 milliards de charges, un prélèvement de 26,8 millions dans les provisions a été nécessaire (La Gruyère du 26 mars). «On équilibre les…