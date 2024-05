Deux Artistry Days au Nouveau Monde

FRIBOURG. La manifestation s’appelait Urban Arts Days, elle est devenue Artistry Days, mais le principe n’a pas changé: samedi (de 14 h à 3 h) et dimanche (de 10 h à minuit), l’ensemble du bâtiment du Nouveau Monde, à Fribourg, accueillera la sixième édition de ce festival, lancé par l’association Mastazz Dance & Co. Axé principalement sur la danse, il comprend des DJ sets et des concerts, mais laisse aussi une place aux graffitis, fresques, tatouages, illustrations, ateliers de danse pour enfants… www.nouveaumonde.ch, www.mastazzdanceco.com. EB