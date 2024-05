Deux Jacques Rime

A propos de deux homonymes et du Musée gruérien.

Vraiment, ça me «fait drôle», de lire mes nom et prénom parmi les référendaires UDC contre les travaux futurs au Musée gruérien (La Gruyère du 16 mai). Ça m’empêche de dormir: «J’espère que les lecteurs de La Gruyère ne pensent pas que c’est moi!» Ça me réveille la nuit. Je saute alors hors de mon lit et, au clair de la lune, prends la plume pour écrire ce petit mot… histoire de retrouver le sommeil.

Avec Jacques Rime, membre UDC du Conseil général de la ville de Bulle et coauteur du référendum, je ne partage que l’orthographe de nos noms et prénoms. Pour le reste, je pense que nous nous situons à des années-lumière l’un de l’autre. Comme le référendum UDC a abouti, avec l’aide d’étranges glaneurs de signatures, nous sommes invités à…