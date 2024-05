Deux jours pour le photovoltaïque

ENERGIE. Les 27 et 28 septembre prochains, le Service de l’énergie, en collaboration avec Energie-FR, organise les premières Journées du photovoltaïque. Elles s’inscrivent dans la volonté de tripler la production annuelle d’énergie solaire indigène d’ici à 2035. «Atteindre cet objectif et favoriser l’indépendance énergétique de la Suisse vis-à-vis de l’étranger implique l’engagement des propriétaires, des professionnels et des citoyens», explique la Direction de l’économie, de l’emploi et de la formation professionnelle dans son communiqué. Le centre de la manifestation se trouvera à Bluefactory où des conférences et des rencontres avec les professionnels seront organisées. Des portes ouvertes et visites d’installations ailleurs dans le canton seront aussi possibles. Le programme…