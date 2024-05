Durabilité: La «cité idéale» imaginée par douze classes fribourgeoises

«Comment rendre un territoire urbain plus durable?» Afin de répondre à cette question, douze classes fribourgeoises ont travaillé durant toute l’année scolaire 2023/2024. Âgés de 8 à 12 ans, les enfants ont créé en maquettes leur «cité idéale» dans le cadre de la quatrième édition du programme du même nom mis sur pied par le canton.

Bâtiments construits en matériaux locaux, parkings à vélos, ateliers de réparation, éoliennes, panneaux solaires, murs et toits végétalisés. Les classes de Marly, Ursy-Montet, Neirivue, Bois-d’Amont Ferpicloz, Fribourg n’ont pas ménagé leurs efforts pour présenter un secteur urbain durable et le rendre agréable à vivre en proposant l’installation de centres sportifs et d’autres loisirs.

Les créations seront exposées au public les 25 (de 11h à minuit) et 26 mai (de 11h à 17h) à l’Atelier situé à la place Notre-Dame 16. Geoffroy Brändlin