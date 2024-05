Et c’est ainsi que Manset est grand

MUSIQUE

Gérard Manset

L’ALGUE BLEUE

Warner

Le premier titre surprend. Comment tu t’appelles paraît bien carré pour une chanson de Gérard Manset, avec son refrain entêtant, ses trois minutes trente presque radiophoniquement correctes, sa forme d’évidence que n’aurait pas reniée Jean-Louis Murat. Manset est donc capable de faire simple, sans rien concéder à la richesse de la langue et des arrangements. La suite démontre toutefois qu’il n’a pas renoncé à la complexité, ni à l’étrangeté. On retrouve un Manset capable d’envolées de plus de huit minutes, on retrouve cette voix aigrelette, ces mots désuets, cette évocation des lointains, de femmes mystérieuses, à l’image de C’est toujours elle, «fille de Jupiter et de Cupidon».

En comparaison avec le mythique La mort d’Orion (1970) ou des disques…