Fribourg: Le SSP s'oppose à l’initiative H24 et au contre-projet du Conseil d’Etat

Non à l’initiative H24 et non à son contre-projet. Telles sont les consignes de votes du Syndicat des services publics fribourgeois pour la votation cantonale du 9 juin.

Soutien de l’initiative à son lancement, le SSP assume son revirement dans un communiqué. Pour lui, la situation a changé. «Nous estimions, à l’époque que cette initiative était susceptible de mettre un frein au processus de démantèlement de l’HFR. Les sites de l’hôpital fribourgeois (HFR) étaient largement démantelés. A Riaz et Tavel, les urgences étaient fermées la nuit et les blocs opératoires ne pouvaient plus être utilisés à cause de mesures d’économie». Mais, depuis, il estime que «les échanges avec le personnel de l’HFR ont montré que l’initiative H24 est impraticable», notamment en raison de la pénurie de personnel.

Contre-projet insatisfaisant

Si un oui à l’initiative H24 est inimaginable pour lui, le SSP n’est pas non plus convaincu par le contre-projet. Selon lui, «les moyens financiers mis à disposition de l’HFR sont dérisoires. Ils ne permettront pas d’arriver à une stabilité financière, ni d’améliorer les conditions de travail et de salaires du personnel».

Il accuse le Conseil d’Etat «d’avoir toléré les déficits de l’HFR pour favoriser son contre-projet» et craint qu’une fois le texte accepté, le canton exige de l’hôpital de réduire drastiquement son déficit. Opération qui, selon lui, aura des incidences sur le personnel. Geoffroy Brändlin