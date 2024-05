Gloria Mundi

ARTE, MERCREDI, À 20 H 55

La jeune Mathilda vient de donner naissance à Gloria. Sylvie, la nouvelle grand-mère, mariée avec Richard, décide alors de prévenir Daniel, le père de Mathilda. Tout juste libéré de prison, ce dernier se rend donc à Marseille pour rencontrer sa petite-fille et tenter de renouer avec ses proches. Mathilda l’accueille froidement. Daniel fait aussi la connaissance du reste de cette famille recomposée avec Bruno et Aurore, les seuls qui semblent s’en sortir économiquement et qui tiennent un magasin de dépôt-vente. Un jour, Nicolas, le père de Gloria, est agressé. Mathilda demande alors à Daniel de garder sa fille... ■