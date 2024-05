Gruyères: Le Musée Giger honore la mémoire de son créateur

Le Musée HR Giger, à Gruyères, commémore dès aujourd’hui l’artiste disparu il y a dix ans. Souvenirs et archives racontent le père de la créature d’Alien et son attachement à la cité comtale.

ANGIE DAFFLON

Certains voyaient «le diable» débarquer dans la cité, d’autres «un génie». Il avait ses détracteurs et ses admirateurs, qu’il a toutefois réussi à concilier sur un point: Hans-Ruedi Giger et son univers sombre détonent entre les géraniums accrochés aux rebords des fenêtres de Gruyères. Un monde et un musée qui ont, depuis, fait leur place dans la cité médiévale, et qui ont survécu à son créateur, décédé il y a dix ans.

Giger et Gruyères, c’est l’histoire d’un «coup de cœur». «C’est ce qu’il m’avait dit», se souvient le syndic de Gruyères, Jean-Pierre Doutaz, qui avait des contacts…