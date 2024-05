Ils ont fait le week-end dans le Sud

LA MISSION RALENTIE

Dans sa quête pour le maintien en 2e ligue, le FC Châtonnaye/Middes recevait le FC Cugy/Montet/Aumont/Murist dimanche. Face à un solide deuxième, les Glânois sont parvenus à partager l’enjeu. «On aurait pu faire trois points, si on avait marqué nos occasions, livre l’entraîneur Julien Sudan. Ça ne veut pas tourner en notre faveur.» Il reste néanmoins confiant en son équipe. «S’il faut aller prendre six points sur les deux derniers matches, on ira les chercher.» L’opération sauvetage débute ce dimanche sur le terrain de Belfaux.

LA PHRASE

«On domine assez largement Haute-Gruyère, mais, au final, on s’est créé peu d’occasions.» LOÏC MONNEY, CAPITAINE DE GUMEFENS/ SORENS, APRÈS LE NUL 1-1 CONTRE HAUTE-GRUYÈRE



LA CHICHE VICTOIRE

Dimanche, le derby fribourgeois de 2e ligue…