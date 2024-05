Julien Vuilleumier quitte la présidence des Verts fribourgeois

Les Verts, réunis en assemblée, ont adopté de nouveaux statuts. Actuel coprésident, Julien Vuilleumier a annoncé son départ.

VERTS. Les Verts fribourgeois ont doublé le nombre de leurs membres depuis 2020. Pour s’adapter à cette évolution, ils ont adopté à l’unanimité de nouveaux statuts lors de leur assemblée générale mercredi à Fribourg. Les organes dirigeants ont été réorganisés. «Nous allons faire la distinction entre un comité stratégique et politique, et le bureau qui gérera les affaires au quotidien», a expliqué la coprésidente Bettina Beer. Les nouveaux organes seront élus fin août et il y aura des changements à la présidence. Coprésident depuis janvier 2020, Julien Vuilleumier se retire. Bettina Beer reste pour sa part à disposition de son parti.

L’assemblée a amené quelques…