Jusqu’à 1,3 million de recettes espérées pour les commerces châtelois

Le Conseil général a approuvé un crédit qui permettra au chef-lieu veveysan de financer des cartes cadeaux afin de soutenir les commerces locaux. Seule une partie du groupe PLR s’est abstenue.

THOMAS CHRISTEN

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Une action d’aide aux commerces de Châtel-Saint-Denis va bel et bien se concrétiser. Le Conseil général a débloqué mercredi soir, par 39 voix et 5 abstentions, un crédit de 525 000 francs qui permettra au chef-lieu de financer des bons inspirés de la plate-forme Kariyon. Le geste communal commencera en septembre et durera jusqu’à décembre 2025. Le législatif approuve ainsi la proposition de Morgan Pires (udc-pai) déposée il y a une année, dans le sillage du fonds Covid.

«Les Châtelois majeurs recevront un code personnel pour acheter des cartes cadeaux en ligne sur…