L’enthousiasme de la Fête de la danse

En fin de semaine dernière, Bulle faisait partie, pour la troisième fois, de la trentaine de villes suisses qui accueillaient la Fête de la danse. «Malgré une météo capricieuse», les organisateurs se montrent satisfaits de l’affluence, estimée à 1400 personnes au total, «y compris les actions en écoles primaires». Dans le canton, avec Fribourg, quelque 70 activités (spectacles, ateliers, cours…) étaient proposées et ont réuni 4600 personnes. «La création Roller Coaster, conçue spécialement pour skatepark, a enthousiasmé un public nombreux à Bulle et à Fribourg», précise le communiqué de presse. «La programmation variée du festival a enchanté autant les adultes que les enfants et touché les initiés comme les novices.» La prochaine édition est annoncée du 14 au 18 mai 2025. EB