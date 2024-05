L’humoriste Véronique Gallo évoque sa vie de femme

CHÂTEL-SAINT-DENIS. L’humoriste et romancière Véronique Gallo racontera sa Vie de femme ce samedi à l’Univers@lle (20 h 30), à l’occasion du dernier rendez-vous de la saison culturelle veveysanne. A Châtel-Saint-Denis, la comédienne belge décortiquera le quotidien d’une femme, après avoir évoqué celui d’une mère dans son précédent spectacle. Ses enfants seront évidemment toujours présents dans son récit, qui conjuguera la quarantaine à tous les temps du féminin. «On se reconnaît forcément dans ses mots et on ressort de la salle avec une furieuse envie de s’accepter tels que nous sommes et de faire preuve de plus de bienveillance envers nous-mêmes», décrit la programmation des Culturailes. Réservation: www.culturailes.ch. VAC