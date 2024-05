L’Inconnu a droit à sa reconnaissance

Plus de cinquante ans après sa sortie, le premier film de Jean-Louis Roy revient remastérisé et toujours aussi délirant. L’Inconnu de Shandigor, où l’on découvre un étonnant Serge Gainsbourg, détourne la mode du film d’espionnage et ne ressemble à aucun autre.

ROMAIN MEYER

Attention! Objet filmique suisse non identifié! L’Inconnu de Shandigor renaît de ses cendres. Longtemps considéré comme disparu, le film de Jean-Louis Roy a été fantasmé, réimaginé depuis sa sortie en 1967. Comme aucune édition VHS ou DVD n’était venue redonner vie à l’un des plus étranges longs-métrages helvétiques, un mystère s’est développé autour de lui. Un mythe, pour ainsi dire. Son casting éclatant a contribué à en faire, plus qu’un objet de curiosité, une œuvre convoitée. Et pourtant! Après avoir été à nouveau…