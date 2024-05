La difficulté à recruter inquiète les entreprises fribourgeoises

Selon la dernière enquête conjoncturelle de la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF), la situation économique générale ainsi que la difficulté à recruter sont les deux principales sources d’inquiétude des entreprises fribourgeoises. Ces deux éléments ont été cités par une firme sondée sur deux. Dans un communiqué de presse envoyé mercredi matin, la CCIF détaille: «Si l’on observe uniquement les sociétés industrielles ainsi que celles de la construction, les problèmes d’embauche pointent même au premier rang (évoqués par 57% des sociétés de ces branches). Deuxième souci majeur: la concurrence (24%). Dans l’ordre, les préoccupations suivantes sont l’excès de réglementation (3e), la recherche de nouveaux clients (4e) puis les questions de cybersécurité (5e) et le prix des matières premières (6e).»

Plus généralement, la CCIF observe: «Le tassement de l’activité qui avait démarré à la fin de l’année 2022 s’est poursuivi l’an dernier: 47% des entreprises membres de la CCIF ont vu leur chiffre d’affaires s’améliorer l’an dernier, contre 50% l’année précédente. La part de celles qui ont connu une croissance élevée (plus de 16%) a plongé à 6%, soit plus de la moitié moins que les 14% affichés douze mois auparavant. Ce phénomène est particulièrement perceptible dans les services, dans lesquels les annonces de croissance élevée ont même été divisées par trois, tombant à 6%.» A ce stade, l’exercice 2024 s’annonce relativement similaire, remarque par ailleurs la Chambre de commerce.

Plus de 500 entreprises sondées

L’enquête conjoncturelle relève également: «Sur le front des bénéfices, le tertiaire a désormais été rattrapé par la baisse de régime conjoncturelle, avec 39% d’entreprises à faire état de progression de la rentabilité en 2023, contre 42% douze mois auparavant. Situation inverse dans l’industrie et la construction, où les entreprises sondées sont 39% à avoir accru leurs bénéfices, contre 28% en 2022. Cela s’explique en particulier par la baisse des prix des matières premières et la normalisation de la chaîne d’approvisionnement dans la plupart des branches.» A noter que la dernière enquête conjoncturelle de la CCIF a été menée du 23 février au 3 avril. Un total de 537 entreprises y ont participé, 39% dans le secteur secondaire et 61% dans le tertiaire. Nicolas Maradan