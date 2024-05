La France multipliée par 200 regards

PHOTOGRAPHIE

LA FRANCE SOUS LEURS YEUX 200 REGARDS DE PHOTOGRAPHES SUR LES ANNÉES 2020

BnF Editions, 496 pages

En 2020, le confinement ôte le pain de la bouche à des centaines de photographes professionnels. En France, le Ministère de la culture décide de réagir et lance une «grande commande de photojournalisme» qu’elle intitule Radioscopie de la France: regards sur un pays traversé par la crise sanitaire. Deux cents lauréats sont sélectionnés sur leur parcours et leur proposition. Chacun reçoit une bourse de 22 000 euros et l’assurance que les travaux réalisés dans ce cadre intégreront les collections de la Bibliothèque nationale de France.

Ce printemps, la vénérable institution parisienne expose sur ses murs quelque 500 images issues de cette commande étatique et publie un impressionnant…