La moisson dorée de Simon Maag

Simon Maag a participé à ses premiers championnats d’Europe à Osijek, en Croatie. Le Vuadensois de 23 ans y a décroché trois médailles d’or par équipes. Blessé à la main cet hiver, il revient à son meilleur niveau.

CORENTIN PFISTER

TIR. Simon Maag et l’équipe de Suisse sont devenus cette semaine triples champions d’Europe de tir à 300 mètres. Le tireur de Vuadens vivait en Croatie ses premiers championnats continentaux avec Gilles Dufaux et Pascal Bachmann. Leur série dorée a débuté mercredi avec le titre lors de l’épreuve couchée. «Il y avait pas mal de nervosité. On savait que ça allait être très serré et qu’on n’aurait pas le droit à l’erreur», retrace le Gruérien de 23 ans. Après un problème de cible, le trio a dû attendre vingt minutes pour connaître l’issue: «Quand on a eu la…