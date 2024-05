La voix qui murmure à l’oreille des insomniaques

MUSIQUE

Arab Strap

I’M TOTALLY FINE WITH IT DON’T GIVE A FUCK ANYMORE

Rock Action

Ils sont Ecossais, mais ils ne portent pas le kilt et ne soufflent pas dans des cornemuses. Depuis bientôt trente ans, Aidan Moffat et Malcolm Middleton préfèrent le single malt et l’humour nonsense. Et aussi, sous le nom d’Arab Strap, les boîtes à rythmes non binaires, les guitares tarabiscotées et les basses dansantes.

Avec I’m totally fine with it don’t give a fuck anymore, son huitième album, le groupe marque un nouveau jalon dans sa carrière très insulaire. Imaginez des lignes de basse synthétiques et hypnotiques, les envolées parfois furieuses, des mélodies pernicieuses à la guitare ou aux claviers. Et, comme un nuage de lait dans le thé de 17 h, la voix parlée-chantée de Moffat. Une voix qui roule les…