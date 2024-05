Chaque printemps, entre 500 et 1000 personnes foulent le sommet de l’Everest. D’un bout à l’autre de l’Himalaya, les sommets de plus de 8000 m s’ouvrent au tourisme de masse. En 2019, un homme a donné un visage à la révolution de l’altitude: Nirmal Purja. Ce Népalais a pulvérisé le record de vitesse d’ascension des quatorze 8000 m et propulsé l’Himalaya dans une ère nouvelle. Une ère que le journaliste François Carrel appelle «le 6e âge de l’alpinisme».

Désormais, les Népalais ont pris la main sur la manne touristique offerte par la montagne. Une décolonisation à grands coups de politique commerciale agressive et de montée en puissance de nouveaux clients (Inde, Chine). Sur les voies normales, les Sherpas très professionnels posent les cordes fixes, portent les bouteilles d’oxygène et…